Amici 25, Angie ha un crollo emotivo: “È la mia ultima occasione”, Maria De Filippi la rassicura

Angie ha avuto un crollo emotivo ieri ad Amici 25 dopo la puntata, delusa da come sta procedendo il suo percorso nella scuola. Spesso si è ritrovata ultima in classifica e dovrà affrontare una nuova sfida.

La giovane cantante si è lasciata andare ad uno sfogo con Maria De Filippi durante il quale non è riuscita a trattenere le lacrime. Considera il talent show la sua ultima occasione e dopo aver fatto tantissimo lavoro e sacrifici per entrare la demoralizza il fatto di vedersi ultima in classifica. Ha poi aggiunto: “So che se dovessi uscire da qua non avrò un’altra occasione“.

Angie demoralizzata ad Amici scoppia in lacrime: Maria De Filippi prova a rassicurarla

Lo scorso anno l’allieva di Amici 25 ha partecipato a Sanremo Giovani, per il suo trascorso in televisione l’hanno accusata di essere raccomandata. La conduttrice però ha precisato che questo non è vero perché ci sono dei casting e lei è entrata nella scuola perché li ha superati.

Maria De Filippi ha provato ancora a rassicurarla dicendole che l’ultimo posto in classifica non significa nulla perché spesso dipende dal gusto personale dei giudici. A parer suo conta di più piacere fuori e gli streaming del suo inedito stanno andando bene.