Helena Prestes e Javier Martinez di nuovo insieme: esplode la gioia dei fans

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Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti e innamorati durante il Grande Fratello 2024. La modella brasiliana e il pallavolista argentini si sono ricongiunti dopo aver passato un mese lontani. La 35enne di San Paolo aveva raggiunto l’America e più precisamente New York per impegni di lavoro. La donna infatti era stata chiamata dalla sua agenzia di moda per effettuare alcuni casting di lavoro. A distanza di tempo, ecco che l’ex gieffina ha potuto riabbracciare il suo fidanzato conosciuto nel reality show. In queste ore, Mariana Prestes ha pubblicato alcuni video nel suo profilo Instagram in cui mostra la sorella Helena insieme a Javier Martinez a bordo di un’imbarcazione in procinto di raggiungere l’Isola di Capri. La concorrente di The 50 Italia e il pallavolista argentino sono attesi come ospiti della nuova edizione di Vip Champion, in svolgimento a fine mese sull’isola.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono ufficialmente ricongiunti

Gli Helevier – così si fanno chiamare dai fans – si sono ufficialmente ricongiunti a distanza di un mese. Helena Prestes e Javier Martinez sono apparsi insieme in alcune storie pubblicate dalla sorella di lei su Instagram. Neanche a dirlo, la reunion ha scatenato la gioia da parte dei fans. Tanti i commenti apparsi in rete come questi: “Buongiorno dai cuccioli che stanno andando a Capri. Grazie Mariana per averceli fatti vedere. Che boni che belli e innamorati” mentre un altro “Finalmente insieme mi erano mancati”.