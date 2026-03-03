Mare Fuori 6, quando escono gli ultimi sei episodi e dove vederli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il conto alla rovescia è iniziato perché Mare Fuori 6 si prepara a chiudere la stagione con gli ultimi sei episodi, quelli in cui ogni scelta diventa definitiva e ogni silenzio pesa più di una confessione.

Dopo l’attentato a Rosa Ricci, nulla è rimasto come prima: dentro l’IPM l’aria è cambiata, fuori i clan si muovono nell’ombra, mentre i ragazzi sono costretti a guardarsi allo specchio e decidere chi vogliono essere.

La sesta stagione – coprodotta da Rai Fiction e Picomedia, diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano – è composta da 12 episodi totali, i primi usciti lo scorso 4 marzo. Ora l’attenzione è tutta sugli ultimi sei, quelli che portano al finale.

Come finisce Mare Fuori 6, trama ultimi sei episodi

Gli ultimi episodi di Mare Fuori 6 ripartono dal momento che ha cambiato tutto: il colpo di pistola destinato a Rosa Ricci e il gesto di Tommaso che si è frapposto tra lei e la morte. Rosa, interpretata da Maria Esposito, si ritrova viva, ma diversa. Perché sopravvivere significa fare i conti con ciò che si è diventati.

Mentre l’IPM si interroga su chi abbia ordinato l’agguato, il sospetto si insinua tra i ragazzi. Simone, sempre più deciso a imporsi come nuovo riferimento del clan Di Salvo, si muove con freddezza, ma il potere ha un prezzo e le crepe iniziano a vedersi. La sua ambizione rischia di scontrarsi con sentimenti che non riesce più a controllare.

Carmela, invece, continua a inseguire l’idea di diventare la nuova “regina” della mafia, portando avanti il sogno di Edoardo. Tuttavia, la passione e il desiderio di affermarsi entrano in conflitto, perché l’amore, in Mare Fuori, non è mai un dettaglio secondario.

Dentro l’IPM le tensioni aumentano. Le tre sorelle Sharon, Marika e Annarella non restano ai margini: Sharon punta al comando, Marika sogna una vita diversa attraverso la musica, mentre Annarella vive un’attrazione proibita che potrebbe mettere tutto in discussione.

Stella, interpretata da Virginia Bocelli, affronta il peso della solitudine. Cresciuta in un mondo distante da quello dei clan, deve imparare a sopravvivere in un ambiente dove la fragilità non è concessa. Il legame con Alina diventa un rifugio, ma non cancella la paura di essere diversa.

Intanto Massimo, O’ Comandante (Carmine Recano), si trova diviso tra il dovere e il sentimento. Il rapporto con Maria Ricci si fa più profondo, ma il suo ruolo all’interno dell’IPM lo obbliga a mantenere lucidità, anche quando tutto intorno sembra cedere.

Quando escono gli ultimi sei episodi di Mare Fuori 6

L’appuntamento con gli ultimi 6 episodi di Mare Fuori 6 è fissato all’11 marzo, quando su RaiPlay viene pubblicato l’intero box set della stagione. Questo significa che, da quella data, conosceremo finalmente il gran finale della serie.

La stagione sarà poi trasmessa in prima serata su Rai 2, riportando sul piccolo schermo le emozioni già vissute in streaming.

Dove vedere Mare Fuori 6 in streaming e in tv

Gli ultimi sei episodi di Mare Fuori 6 sono disponibili in streaming gratuito su RaiPlay, insieme ai primi sei, per un totale di 12 episodi. Basta registrarsi alla piattaforma per accedere alla stagione completa on demand.

Successivamente, la fiction va in onda in prima serata su Rai 2, mantenendo la formula delle sei serate.