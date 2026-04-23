GF Vip: Francesca Manzini respinta da Raimondo Todaro, scoppia l’“igiene-gate” nella Casa

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Tra tensioni sentimentali e nuove polemiche, il clima nella Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più acceso. Protagonista delle ultime ore è Francesca Manzini, finita al centro di un doppio caso: da un lato il rifiuto sentimentale da parte di Raimondo Todaro, dall’altro le voci sempre più insistenti su presunte carenze nella sua igiene personale.

Il “due di picche” di Todaro e il crollo emotivo

Nella Casa di Cinecittà, i rapporti si complicano rapidamente e quello tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro non fa eccezione. L’imitatrice aveva manifestato apertamente interesse nei confronti del ballerino, arrivando a dichiarargli quanto la facesse stare bene. Tuttavia, Todaro ha chiarito senza troppi giri di parole di non ricambiare:

«Ha un carattere troppo da amica, la mia ragazza ideale è molto diversa».

Un rifiuto netto che ha avuto un impatto evidente sulla concorrente. Manzini ha mostrato segni di fragilità, arrivando a mettere in discussione il proprio aspetto e la propria autostima con domande cariche di insicurezza.

Scoppia l’“igiene-gate”: cosa sta succedendo

Parallelamente al dramma sentimentale, si è diffusa una nuova polemica ribattezzata “igiene-gate” (o “piedi sporchi-gate”). Secondo indiscrezioni nate tra i concorrenti e amplificate dal web, qualcuno nella Casa avrebbe trascurato la propria igiene personale per diversi giorni consecutivi.

Anche se non ci sono conferme ufficiali, molti sospetti si sono concentrati proprio su Francesca Manzini. Alcuni atteggiamenti legati al suo recente stato emotivo — come poca cura di sé e scarso interesse per la routine quotidiana — avrebbero alimentato queste voci.

Le reazioni nella Casa: accuse e difese

La polemica non è rimasta solo online ma ha iniziato a dividere anche gli inquilini. Antonella Elia, durante una conversazione con Alessandra Mussolini, ha lanciato frecciatine piuttosto pungenti sull’aria “pesante” nella stanza da letto, arrivando a chiedere ironicamente una fornitura extra di bagnoschiuma e deodoranti.

Dall’altra parte, Paola Caruso ha preso le difese di Francesca, cercando di proteggerla dalle critiche e di sostenerla in un momento già difficile.

Nel mezzo si trova Raimondo Todaro, che — pur avendo respinto sentimentalmente la concorrente — starebbe cercando di spronarla a reagire, invitandola a ritrovare fiducia in sé stessa e a non offrire ulteriori pretesti a chi la critica.

Un clima sempre più teso

Tra delusioni amorose, fragilità personali e accuse più o meno velate, la situazione nella Casa del Grande Fratello Vip resta incandescente. L’evoluzione dell’“igiene-gate” e il percorso emotivo di Francesca Manzini potrebbero influenzare in modo decisivo gli equilibri del reality nelle prossime puntate.