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Domani la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Domenico Di Iasio al Circolo Unione
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Domani la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Domenico Di Iasio al Circolo Unione
Domani, alle ore 18.30, presso il Circolo Unione, avverrà la prima presentazione in assoluto dell’ultima, assai significativa, fatica letteraria di Domenico di Iasio.
Già professore universitario in Urbino e Foggia, e’ un filosofo e storico di questa branca del sapere.
Dis-umanesimo e’ il termine con cui l’autore indica il tratto fondamentale del nostro tempo.
Tale idea discende dall’abbattimento del concetto di uguaglianza, formulato dal cristianesimo, prima, e dalla rivoluzione illuministica, poi.
Vi aspettiamo numerosi, per partecipare a questo, interessante, evento culturale.
La partecipazione è libera.
Il presidente del Circolo Unione
Ugo Galli