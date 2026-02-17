Mare Fuori 6, nel cast non solo Virginia: chi è l’altra figlia d’arte?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La serie di punta di Rai Fiction Mare Fuori ritorna con la sesta stagione e porta con sé alcune novità sorprendenti nel cast. Dopo il gran finale della quinta stagione, la narrazione riparte con nuove trame, personaggi inediti e un focus rinnovato sulle vicende dei giovani dell’Istituto Penale per Minorenni (IPM) di Napoli. Una delle notizie che più ha fatto discutere i fan riguarda l’arrivo di due “figlie d’arte”, giovani interpreti nate in famiglie di spicco del mondo dello spettacolo, che si uniscono al già ricco ensemble di attori. Una già la conosciamo, si tratta di Virginia, figlia di Andrea Bocelli, ma l’altra chi è?

I nuovi ingressi che cambiano l’IPM

La sesta stagione di Mare Fuori è attesa in streaming su RaiPlay dal 4 marzo 2026 con i primi sei episodi disponibili all’uscita, mentre il pacchetto completo arriverà l’11 marzo. Successivamente la serie sarà trasmessa in prima serata su Rai2.

Proprio tra i nuovi ingressi si segnala Virginia Bocelli, che interpreta Stella: una ragazza cresciuta sotto una rigida educazione musicale, abituata a un ambiente molto diverso da quello dei giovani detenuti dell’IPM. Secondo le anticipazioni, Stella si ritrova coinvolta suo malgrado in un crimine e finisce in carcere, dove dovrà fare i conti con la realtà dura e complessa del mondo dietro le sbarre.

La scelta di Virginia Bocelli nel cast ha attirato grande attenzione non solo per il suo legame familiare – essendo figlia di uno dei tenori italiani più riconosciuti al mondo – ma anche per il modo in cui la giovane attrice ha raccontato la propria esperienza: pur provenendo da un background musicale, recitare in Mare Fuori è stato per lei un importante salto artistico, accolto con entusiasmo e professionalità.

Accanto a Virginia, Cartisia Somma rappresenta l’altra figlia d’arte di questa stagione. Figlia dell’attore Sebastiano Somma, Cartisia interpreta Sharon, una nuova figura femminile all’interno dell’istituto penitenziario. La giovane attrice è attesa per portare ulteriore intensità e dinamismo nelle vicende dei personaggi già conosciuti e amati dal pubblico.