Forbidden fruit, spoiler 23 aprile 2026: Leyla vuole tornare a Smirne poi scopre che Yildiz…

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Va in onda oggi, giovedì 23 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che per Leyla non è un momento affatto semplice, ha dovuto rinunciare a Kaya ed è stata anche accusata ingiustamente da Ender.

A disagio per la situazione che si è creata la ragazza penserà di tornare a Smirne per iniziare una nuova vita, però farà una scoperta che la turberà non poco.

Spoiler Forbidden fruit 23 aprile 2026: Leyla cambia idea sulla partenza, Sahika prova ad ingannare Yigit

Ascoltando di nascosto una telefonata Leyla scoprirà che sono stati Emir e Yildiz a diffondere quelle bugie su di lei che l’hanno fatta soffrire, lei si fidava di entrambi ed è per questo che apparirà molto delusa.

In preda alla rabbia Leyla si recherà da Yildiz per affrontarla dopo quello che ha scoperto. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che deciderà di non andare più a Smirne. Intanto Yigit andrà in hotel da Shaika per vedere come sta e lei proverà ad ingannarlo.