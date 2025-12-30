Mara Venier in ospedale: fine 2025 con un nuovo intervento

L'ultimo giorno del 2025 per Mara Venier non sarà certo da ricordare con piacere. La conduttrice di Domenica In si è dovuta sottoporre a un nuovo intervento chirurgico all'occhio destro, continuando l...

L'ultimo giorno del 2025 per Mara Venier non sarà certo da ricordare con piacere. La conduttrice di Domenica In si è dovuta sottoporre a un nuovo intervento chirurgico all'occhio destro, continuando la lunga battaglia contro la maculopatia che la affligge ormai da oltre un anno.

Il messaggio ai fan

Attraverso le sue storie Instagram, la Venier ha voluto condividere con i suoi follower questo momento delicato, mostrandosi con l'occhio bendato e sdraiata su un lettino ospedaliero. "Finiamo l'anno così. Buon anno a tutti. Speriamo che sia davvero la fine di quest'anno", ha scritto la conduttrice, lasciando trasparire la stanchezza di mesi difficili. Le tavole imbandite delle feste dovranno attendere per lei.

La maculopatia, una malattia degenerativa che colpisce la retina compromettendo progressivamente la vista, ha richiesto numerosi interventi nel corso del 2024 e del 2025. Già lo scorso novembre Venier era stata operata, e questo nuovo intervento si aggiunge a una serie già lunga di procedure chirurgiche.

Durante una recente puntata di Domenica In, la conduttrice aveva confidato le sue difficoltà: "A volte non riesco a vedere, scusate se perdo colpi". Un'ammissione che aveva commosso il pubblico, testimoniando la forza e la determinazione di una professionista che non si arrende mai. Il professore Andrea Cusumano, che la segue da mesi, è stato ringraziato pubblicamente dalla conduttrice per il supporto continuo.

Nonostante le difficoltà, Mara Venier ha sempre mantenuto il sorriso davanti alle telecamere, dimostrando una resilienza ammirevole. I fan le augurano una pronta guarigione e un 2026 finalmente sereno.