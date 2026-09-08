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Manfredonia, Ciaramella: “Ci è mancato il coraggio, ma verrà col tempo”

MANFREDONIA – “Bisogna ammettere che il Gladiator ha fatto una partita importante, ma c’è rammarico per il ko di Santa Maria Capua Vetere, la traversa di Santarpia poteva decidere il match in un altro senso” così mister Ciaramella a TeleSveva nel corso di SuperMarioSport.

“Ieri ci è mancato il coraggio, forse ci sono delle scorie dell’anno passato dove in trasferta si è raccolto molto poco. Bisogna avere coraggio anche su campi difficili, bisogna avere personalità. Ma questo avverrà col tempo e con il lavoro, la squadra mi segue molto”.

Sull’attaccante: “Sabato è arrivato un attaccante (Milos Kapur) che stiamo valutando, con delle caratteristiche che mi servivano. Probabilmente sarà lui il centravanti che cercavamo”.

Arriva la Nocerina e la trasferta di Andria: “Lavoreremo sulla testa dei ragazzi, bisogna essere forti. Dobbiamo fare punti”.