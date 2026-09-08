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Meteo, stop al caldo solo nel fine settimana

Le temperature subiranno una significativa diminuzione a partire dalle regioni settentrionali. Entro sabato 12, pertanto, in tutto il nostro Paese si potranno probabilmente osservare temperature prossime alla norma stagionale.

Proprio tra venerdì e sabato è atteso il calo, anche significativo, in Puglia, mentre ci sono ancora dubbi sul quantitativo di pioggia che cadrà sulle nostre aride terre.

Non si tratterà quindi soltanto di qualche grado in meno, ma di un calo abbastanza netto: passeremo dunque da una situazione decisamente anomala per il periodo a condizioni termiche molto più vicine alla normalità.