Manuela Carriera su Francesco Chiofalo svela: “Sono la sua fidanzata, ma pure la sua prima hater”

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Manuela Carriero è stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona nella puntata di oggi dove si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sul suo fidanzato Francesco Chiofalo.

La loro storia d’amore è iniziata poco più di un anno fa, alla conduttrice ha detto che aveva già gli occhi ‘husky’ quando si sono conosciuti. Con un po’ di ironia ha detto: “Sono la sua fidanzata, ma pure la sua prima hater, noi litighiamo tantissimo”. Più volte si è parlato dell’ossessione di Chiofalo per la chirurgia estetica, di recente a Belve ha detto che tra qualche settimana sperimenterà un nuovo intervento, si tratta di un tatuaggio istantaneo.

Manuela Carriero dice la sua sull’ossessione di Francesco Chiofalo per la chirurgia estetica: da cosa nasce secondo lei

La fidanzata di Francesco Chiofalo si è detta contrarissima al tatuaggio che farà a breve, ha anche detto che non gli permetterà di fare l’allungamento delle gambe fino a quando staranno insieme. A Caterina Balivo ha rivelato che gli avrebbe impedito di fare anche l’intervento agli occhi se lo avesse conosciuto prima.

Manuela Carriero ha detto di essere favorevole alla chirurgia estetica, ma solo fino ad un certo punto, pensa infatti che non sia positivo esagerare. Lei è convinta che la sua ossessione non sia nata dal nulla, pensa che derivi da qualcosa di profondo però il fidanzato non si apre molto. A parer suo nasce dal bullismo che Francesco Chiofalo ha subito quando era piccolo in merito al suo aspetto fisico. Pensa che potrebbe aver influito anche il rapporto con i suoi genitori, queste le sue parole: “Erano molto impegnati al lavoro e forse lui aveva bisogno di maggiore attenzione”.