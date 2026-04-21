Be My Sunshine, anticipazioni dal 27 aprile all’1 maggio 2026: Zeynep e Aliye accendono la miccia

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana di Be My Sunshine che va dal 27 aprile all’1 maggio promette emozioni forti, scontri inattesi e momenti che cambieranno gli equilibri tra i protagonisti. La serie turca, disponibile ogni giorno su Mediaset Infinity, continua a conquistare il pubblico grazie alla storia d’amore tormentata tra Haziran, ragazza di città dal cuore grande, e Poyraz, giovane contadino legato alla sua isola e ai suoi valori. Attorno a loro si muove un mondo fatto di amicizie, rivalità, segreti e famiglie che non smettono mai di complicare le cose.

A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa succederà tra Haziran e Poyraz? Quali nuovi ostacoli arriveranno sull’isola? E come reagiranno i personaggi quando vecchi rancori torneranno a galla? Scopriamolo insieme.

Scontri familiari e tensioni sull’isola: Zeynep e Aliye accendono la miccia in Be My Sunshine

La settimana si apre con un confronto acceso tra Zeynep e Aliye, un litigio che parte da vecchie ferite mai rimarginate. La discussione degenera rapidamente, tanto che Zeynep arriva a strappare una pianta a cui Aliye era profondamente legata, un dono della madre di Zeynep e Selma. Un gesto impulsivo che riporta a galla un passato complesso e che lascia entrambe scosse, pronte a trascinare con sé chiunque si trovi vicino.

Mentre le tensioni familiari esplodono, sull’isola si respira un’aria di incertezza. Haziran cerca di mantenere un equilibrio, ma ogni passo sembra complicarsi. Le incomprensioni con Poyraz non si placano e la distanza emotiva tra i due cresce, alimentata da chi non vede l’ora di dividerli.

Nel frattempo, Biricik decide di prendere in mano la situazione e organizza una festa nella speranza di riportare serenità tra gli amici e, soprattutto, di far riavvicinare Haziran e Poyraz. L’intento è nobile, ma gli eventi prendono una piega inaspettata quando un ritorno inatteso sconvolge gli equilibri.

Il ritorno di Hakan, la furia di Poyraz e un arresto che cambia tutto

La presenza di Hakan sull’isola scatena la rabbia di Poyraz. Quando scopre che l’uomo non se n’è mai andato davvero, lo raggiunge al molo e tra i due esplode un confronto violento. La tensione sale rapidamente e Poyraz, accecato dalla gelosia e dalla frustrazione, finisce per spingerlo in mare. È un gesto impulsivo che avrà conseguenze immediate.

Hakan viene infatti arrestato, un evento che scuote l’intera comunità e mette Haziran in una posizione difficile. La ragazza si ritrova coinvolta suo malgrado in una spirale di eventi che non riesce più a controllare. Nel frattempo, Gorkem scopre che Haziran e Poyraz sono in ospedale, dove si consuma un nuovo scontro tra Aliye e Zeynep, ancora incapaci di trovare un punto d’incontro.

La situazione si complica ulteriormente quando Latif, determinato a recuperare il rapporto con sua figlia, riesce finalmente ad avvicinarla grazie a un’informazione preziosa. Ma quella stessa informazione finisce nelle mani sbagliate: Idil la usa per ostacolare Haziran, alimentando una rivalità che diventa sempre più evidente.

Haziran, Poyraz e Idil: una rivalità che esplode mentre i genitori rischiano un matrimonio indesiderato

La tensione tra Haziran e Idil raggiunge livelli altissimi. Le due ragazze, entrambe innamorate di Poyraz, non riescono a trovare un terreno comune. Tuttavia, paradossalmente, un punto di accordo arriva proprio quando meno se lo aspettano: entrambe sono determinate a impedire il matrimonio tra i loro genitori. È un’alleanza fragile, nata più dalla disperazione che dalla volontà di collaborare, ma che mostra quanto la situazione familiare stia sfuggendo di mano a tutti.

Haziran e Poyraz, intanto, continuano a muoversi tra sentimenti irrisolti e ostacoli sempre più grandi. Ogni tentativo di avvicinamento viene sabotato da incomprensioni, gelosie e interferenze esterne. L’isola, che dovrebbe essere un luogo di pace, diventa un campo di battaglia emotivo dove nessuno riesce davvero a trovare un momento di respiro.

La settimana si chiude con un clima carico di tensione, segreti pronti a esplodere e relazioni che rischiano di spezzarsi definitivamente. E mentre tutto sembra complicarsi, il pubblico resta con il fiato sospeso, in attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi.