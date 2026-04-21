Riapre la Darsena a Manfredonia, nuova gestione per un luogo speciale amato dai manfredoniani

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MANFREDONIA LA DARSENA RIAPRE !

Dopo due stagioni di pausa, la Darsena, il locale che tutti hanno amato torna sotto una nuova luce, con una nuova energia e lo stesso spirito di sempre.

Quest’anno una nuova gestione prenderà il timone portando con sé un concept inedito, elegante, curato e pensato per chi ama vivere esperienze uniche in riva al mare.

Matteo Scuro, dopo il grande successo della sua pizzeria Fermento a Manfredonia si proietta verso una nuova avventura ed un nuovo ambizioso progetto: “Abbiamo stretto collaborazioni con le migliori aziende locali e nazionali per offrire il massimo in termini di stile,qualità e atmosfera.

Ogni dettaglio sarà pensato per rendere la vostra estate semplicemente magica piena di musica, sorrisi e momenti indimenticabili.”

Una nuova avventura che ci proietta verso l’estate: “Si, dal centro storico,ora approdiamo in riva al mare per poter dare ai nostri clienti anche una vista suggestiva”

Per chi ha amato la Darsena e per chi amerà riscoprirla, ci sarà una grande sorpresa che renderà questo ritorno ancora più speciale. Presto seguiranno aggiornamenti.