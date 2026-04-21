Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASL Foggia. Giornata nazionale della salute della donna. 22 aprile 2026: Open day nei Consultori di Foggia, Lucera, Candela e Troia

Screening gratuiti a Manfredonia. Inaugurazione Sportello antiviolenza a Rodi Garganico

Ascolto, consulenze e screening gratuiti per le donne. In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, domani 22 aprile 2026, ASL Foggia ha organizzato una serie di iniziative sul territorio provinciale, per promuovere la cultura della prevenzione e ricordare l’importanza della diagnosi precoce.

FOGGIA

A Foggia, Open day nella sede dei Consultori familiari in via Alvarez.

Dalle ore 9 alle ore 18:

screening cervice uterina: Pap test per donne di età compresa tra 25 e 64 anni

spazio aperto alle donne di tutte le età per consulenze psicologiche, ostetriche e ginecologiche.

Le attività di consulenza riguarderanno:

Contraccezione e prevenzione IVG (interruzione volontaria di gravidanza),

Certificazione Legge 194/1978 (per l’interruzione volontaria di gravidanza),

Prevenzione MST,

Screening oncologici (HPV test e Pap test),

Gravidanza,

Corsi di accompagnamento alla nascita,

Puerperio,

Allattamento,

Menopausa,

Assistenza psicologica e sociale.

MANFREDONIA

A Manfredonia test preventivi e gratuiti per individuare precocemente malattie tumorali, in linea con i programmi di screening ministeriali:

Screening della mammella: mammografia per donne di età compresa fra 50 e 69 anni, a bordo del Motor Home di ASL Foggia (Mammomobile), in piazza del Popolo, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 (prenotazione al numero 346/0341276);

Screening per la cervice uterina: Pap test per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni nel Consultorio di via Barletta, dalle ore 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 17,30 (accesso senza prenotazione);

Ecografia senologica: esame nell’Ambulatorio Sociale Polispecialistico “Monsignor Michele Castoro”, in via dei Rovi 1, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 (prenotazione al numero 0884/588537);

Papilloma Virus (HPV): vaccinazione per donne dagli 11 ai 36 anni e per uomini dagli 11 ai 29 anni, nella sede SISP (Servizio Igiene e Sanità pubblica), in via Barletta.

La giornata è organizzata in collaborazione con l’Associazione Mogli Medici Donne per la salute (AMM), sezione di Manfredonia, il Comune di Manfredonia, la Caritas Diocesana, il Comitato di Foggia dell’Associazione nazionale donne operate al seno (ANDOS), l’Unione Italiana Sport per tutti (UISP) e la Croce Rossa Italiana.

LUCERA

A Lucera, Open Day nel Consultorio familiare, dalle ore 8 alle ore 18, presso l’ospedale Lastaria.

L’équipe di ASL Foggia accoglierà le donne per consulenze gratuite in ambito:

Ostetrico

Ginecologico

Psicologico

Sociale.

CANDELA

A Candela, Il Consultorio familiare in via Nicola Padula, sarà aperto dalle ore 11 alle ore 14, per offrire attività di prevenzione e di informazione, rivolte a donne di tutte le età.

TROIA

A Troia, gli operatori del Consultorio familiare in via San Biagio, accoglieranno le donne dalle ore 8 alle ore 14, per fare informazione e prevenzione attraverso consulenze:

Ostetriche

Ginecologiche

Psicologiche

Sociali.

Nel corso della mattinata, inoltre, saranno eseguiti screening gratuiti:

Cervice uterina: Pap test per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni

Papilloma Virus: HPV-DNA test per donne di età compresa fra 30 e 64 anni

RODI GARGANICO

Sempre domani, a Rodi Garganico, inaugurazione dello Sportello Antiviolenza, al quarto piano della Casa della Comunità, in via Madonna della Libera.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la cooperativa sociale “Il Filo di Arianna”, rappresenta un importante passo nel rafforzamento della rete territoriale contro la violenza di genere, con percorsi dedicati alla presa in carico tempestiva delle donne vittime di violenza.

Lo sportello sarà attivo ogni martedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Al taglio del nastro, previsto per le ore 12, saranno presenti il commissario straordinario di ASL Foggia Antonio Nigri, la Direttrice del Distretto Socio Sanitario n. 53 di Vico del Gargano, Cinzia Piccaluga, il Sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli, e la Presidente della cooperativa sociale Il Filo di Arianna, Barbara Rosaria Patetta.

IL VALORE DELLA PREVENZIONE

“La Giornata Nazionale della Salute della Donna è un’occasione importante per ricordare il valore della prevenzione e per avvicinare i servizi sanitari alle cittadine”, dichiara la Direttrice Sanitaria di ASL Foggia, Mara Masullo. “Attraverso queste iniziative vogliamo promuovere una cultura della salute consapevole, garantendo accesso gratuito a prestazioni essenziali e rafforzando la rete territoriale di assistenza”.

“La prevenzione è il primo strumento di tutela della salute femminile”, sottolinea la Direttrice del Dipartimento delle Funzioni Ospedaliere e del Territorio di ASL Foggia, Carmela Fiore. “Offrire screening gratuiti nei luoghi più vicini alla vita quotidiana e momenti di consulenza significa intercettare precocemente i bisogni e accompagnare le donne in percorsi di cura personalizzati e continuativi”.

SICUREZZA E DIGNITA’

“La salute della donna non può prescindere dalla tutela della sua sicurezza e dignità”, conclude la Direttrice del Distretto Socio Sanitario 53 di Vico del Gargano, Cinzia Piccaluga. “Con l’attivazione dello Sportello Antiviolenza e con le iniziative di prevenzione, ASL Foggia conferma il proprio impegno nella realizzazione di un sistema di assistenza attraverso la sinergia con istituzioni e associazioni”.