Momento difficile per Elena Morali: “L’ansia mi mangia da dentro”, la foto spiazza i fan

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Non tutti hanno il coraggio di mostrare le proprie fragilità a tutti, in molti preferiscono apparire sempre felici ma i momento no nella vita capitano ed Elena Morali lo sa bene.

L’influencer sui social ha voluto essere sincera con i suoi affezionati fan dicendo che per lei non è un periodo affatto semplice. Tramite le sue storie di Instagram ha detto che in molti la giudicano in base a quello che vedono in tv o sui social, li ha però invitati a pensare che ognuno di noi combatte delle battaglie.

La foto di Elena Morali sui sconvolge i fan: l’influencer sta affrontato un momento difficile

Ai suoi seguaci ha detto che da anni affronta alti e bassi, adesso però sta vivendo un periodo del tutto basso. Ha definito la sua una battaglia silenziosa, dopodiché ha detto che avrebbe postato uno scatto per fargli vedere cosa le prova l’ansia fisicamente, anche se per lei è niente rispetto a quello che sente dentro.

Storia Ig di Elena Morali (Screen Ig stories @elenamoralireal)

Nella foto è magrissima, ha però spiegato: “Qui non è anoressia, è semplicemente l’ansia che mi mangia da dentro“, dopodiché ha ribadito che quello che vedono sui social non corrisponde sempre alla vera vita. Elena Morali ha aggiunto: “È un momento difficile, che passerà, ma che mi rende debole. È troppo facile giudicare i libri da una copertina“.