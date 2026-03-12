Manuela Arcuri delusa da alcune ‘false amiche’: hanno provato a sedurre il suo ex marito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per mesi si è parlato di una presunta rottura tra Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco, confermata da lei nei giorni scorsi a Verissimo.

Nel salotto di Silvia Toffanin l’attrice ha spiegato che il loro rapporto era cambiato, per un po’ hanno provato a restare insieme ma non è cambiato nulla. Dopo diciotto anni d’amore hanno quindi deciso di prendere strade diverse, anche se saranno sempre legati dal figlio Mattia. Manuela Arcuri qualche mese fa ha parlato di tradimento sui social, alla conduttrice ha spiegato che si riferiva agli amici che le hanno voltato le spalle.

Alcune ‘amiche’ di Manuela Arcuri hanno approfittato della crisi con il marito per tentare di sedurlo: le rivelazioni dell’attrice

Intervistata dal settimanale Oggi l’attrice ha ripetuto che il post in cui parlava di tradimento non era rivolto all’ex marito ma agli amici che l’hanno davvero ferita. Tra le varie cose ha svelato: “Ci sono delle amiche che, appena hanno saputo delle mie difficoltà con Giovanni, hanno subito tentato di sedurlo“.

Per lei quello era un momento di grande fragilità ma anche alcuni amici maschi si sono allontanati invece di starle accanto perché erano spaventati dalla sua sofferenza. Manuela Arcuri riferendosi alle ‘false amiche’ che si sono avvicinate al suo ex marito ha detto ironicamente che per fortuna c’è suo figlio altrimenti non l’avrebbero passata liscia e lei si sarebbe fatta la galera.