Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 12 maggio

Redazione12 Maggio 2026
Eurovision 2026, scaletta semifinali 12 e 14 maggio ordine di uscita e dove vederlo
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 12 maggio

RAI1

21.30 Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte

RAI2

21.30 Eurovision Song Contest 2026 – 1a Semifinale

RAI3

21.15  Indovina chi viene a cena

RETE4

21.30 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.13 Le Iene presentano: Inside

TV8

21.40 Italia’s Got Talent

NOVE

21.30 Michael Jackson: anatomia di una caduta

20

21.10 Mission: Impossible – Rogue Nation

CIELO

21.20 Infinite Storm

27

21.10 Due fratelli

34

21.00 Il 7 e l’8

Floriana Natale
Redazione12 Maggio 2026