Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 12 maggio
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di martedì 12 maggio
RAI1
21.30 Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte
RAI2
21.30 Eurovision Song Contest 2026 – 1a Semifinale
RAI3
21.15 Indovina chi viene a cena
RETE4
21.30 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.13 Le Iene presentano: Inside
TV8
21.40 Italia’s Got Talent
NOVE
21.30 Michael Jackson: anatomia di una caduta
20
21.10 Mission: Impossible – Rogue Nation
CIELO
21.20 Infinite Storm
27
21.10 Due fratelli
34
21.00 Il 7 e l’8