Manfredonia, storiche edicole: “Truducill e Scialippe”

Scialippe u giurnaleie spesso portava gli occhiali, altezza media, le mani in tasca quando stava sulla soglia del suo negozio – a guardare passeggiare , la gente per il corso della città. Mentre in questa foto lo ritrae all’Edicola vicino la Villa , con il noto e simpatico , bizzarro e comico edicolante “Truducill” (Pasqua) in una piacevole chiacchierata d’amicizia e lavoro. Anche Scialipp era un tipo ironico; ma anche intollerante e meticoloso nelle sue cose.



Quasi ogni pomeriggio mi recavo a comprare le bustine dei calciatori – e con me tanti bambini. Spesso diventava insofferente, del resto facevamo un chiasso da finimondo: “Quattro buste, sei bustine, due!“. “Calma bambini calma !“.Ritornando a Truducill e alla moglie” Siponta ” …chiuse l’attività, pochi anni fa – che aveva lasciato al figlio ; ricordo con piacere come incollavamo le figurine sull’album: prendevamo la farina, la mettevamo in un recipiente; poi acqua di rubinetto in modo da farla diventare una specie di colla; infine la si spargeva sulla figurina con uno stecchino di legno. C’era però il problema che l’acqua e la colla gonfiavano la pagina dell’album e così l’intero album spesso dovevamo conservarlo in un cassetto.

Oggi – mentre davo uno sguardo lontano al passato nelle mie , cianfrusaglie ho trovato questa immagine ; dei due edicolanti fermi davanti ad una edicola che ora non c’è più.

di Claudio Castriotta

