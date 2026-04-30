Incendio sotto il Ponte Lungo di Manfredonia: dinamiche ancora da chiarire

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Un incendio è divampato alle 18:00 sotto il Ponte Lungo di Manfredonia, destando preoccupazione tra i residenti della zona e richiamando l’immediato intervento dei soccorsi.

Secondo le prime informazioni disponibili, le fiamme si sarebbero sviluppate per cause ancora in fase di accertamento. Non è infatti chiaro cosa abbia innescato il rogo, né se si tratti di un episodio accidentale o doloso.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme potessero estendersi ulteriormente o causare danni più gravi.

Al momento non risultano feriti, ma la situazione è ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno conducendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.