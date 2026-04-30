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SI PREPARA IL RALLY COSTA DEL GARGANO 2026

A lavoro per la quinta edizione tappa del CRZ ACI SPORT in programma il 30 ed il 31 maggio, Gargano Racing Team annuncia l’apertura delle iscrizioni. “Pronti a regalare nuove emozioni in questo nuovo grande evento di Puglia” dichiara il presidente Giovanni Di Bari.

“La passione per il motorsport e l’amore per il nostro territorio si coniugano nel nostro impegno per realizzare la straordinaria corsa del Rally Costa del Gargano e siamo orgogliosi di annunciare l’apertura delle iscrizioni alla quinta edizione”: lo dichiara il presidente del Gargano Racing Team, Giovanni Di Bari, che organizza l’evento insieme a Tecno Motor Racing Team, in calendario il 30 ed il 31 maggio prossimi e valido come terza tappa della Coppa Rally di 8^ Zona ACI SPORT.

Patrocinata da Regione Puglia, European Region of Sport 2026, Dipartimento Sport e Salute, ACI e Provincia di Foggia, Parco del Gargano e dai Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata, la manifestazione, si prepara a ornare sulle strade pugliesi.

L’impegno è massimo e lavora alacremente per garantire il successo della manifestazione l’Associazione Gargano Racing Team, con il suo Direttivo, recentemente rimodulato, composto oltre che da Di Bari, dal vicepresidente Pietro Azzarone, da Daniele Decembrino, Francesco Lauriola, Domenico Renzulli e Libero Totaro, una squadra di amici che condividono con gli sportivi e con gli appassionati il sogno, divenuto realtà, di portare sulle spettacolari strade garganiche una manifestazione entrata ormai nel calendario titolato ACI Sport e promosso dalla Regione Puglia come Grande Evento 2026.

A partire da mezzanotte e un minuto di oggi, le iscrizioni sono ufficialmente aperte, con termine fissato alle ore 24 di venerdì 22 maggio.

L’edizione 2026 presenterà alcune novità come la partenza e l’arrivo in piazza del Popolo a Manfredonia, il leggero accorciamento della PS Monte Sant’Angelo, e la rivisitazione della Piesse “Mattinata”. I dettagli della corsa saranno presto svelati. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito ufficiale www.rallycostadelgargano.it.