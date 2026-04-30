La Darsena firmata Fermento pizzeria apre domani 1 Maggio

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MANFREDONIA – Dopo due stagioni di pausa, la Darsena, il locale che tutti hanno amato torna sotto una nuova luce, con una nuova energia e lo stesso spirito di sempre. La grande apertura è prevista per Venerdi 1 Maggio. Il Locale sarà aperto da mattina a sera. Si partirà dalla mattina con la caffetteria, per poi proseguire con aperitivi originali e ricercati, serviti su padellino. A seguire, la pausa pranzo proporrà piatti freschi legati al territorio, reinterpretati con creatività dallo chef.

La sera, infine, il locale si trasformerà in un vero e proprio ristorante sul mare: il forno a legna sarà acceso e pronto a sfornare pizze, mentre l’atmosfera sarà arricchita da cene spettacolo e musica dal vivo, per un’esperienza che va oltre la semplice ristorazione.

Quest’anno una nuova era targata Fermento Pizzeria prenderà il timone portando con sé un concept inedito, elegante, curato e pensato per chi ama vivere esperienze uniche in riva al mare. L’obiettivo dichiarato è chiaro: offrire esperienze gastronomiche innovative, capaci di sorprendere con abbinamenti inediti senza mai perdere il legame con la tradizione.

Una idea nata dopo il grande successo registrato da Fermento Pizzeria in Corso Roma 97, la pizzeria guidata da Matteo Scuro che ha deciso di compiere un passo importante approdando in riva al mare. Una scelta che unisce l’esperienza maturata nel cuore cittadino con il fascino unico della Darsena, da sempre punto di riferimento per residenti e visitatori.