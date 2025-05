[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Stefano Simone premiato in Comune: “Onorato”

Onorato di aver ricevuto la “Pergamena con stemma e gonfalone ufficiali”, un meraviglioso premio conferito ai sipontini che si distinguono nei più disparati settori. Si tratta del primo riconoscimento ufficiale ricevuto dal Comune della mia città e ciò mi inorgoglisce non poco. Ringrazio di cuore il Sindaco Domenico la Marca e l’Assessora alla Cultura Maria Teresa Valente per la stupenda considerazione. Queste le parole scritte dal Primo Cittadino sulla pergamena: “A Stefano Simone, con gratitudine per la passione che ci metti nel tuo lavoro, per la tua creatività e per i sogni che realizzerai.” Commozione ai massimi livelli. Ancora infinitamente grazie.

Lo ha scritto il regista sipontino Stefano Simone su Facebook