Manfredonia, cerimonia conclusiva del premio “Sguardo sulla Città”

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Sabato, 23 maggio, alle ore 09.30, presso l’Auditorium del liceo “Galilei- Moro”, si svolgerà la cerimonia conclusiva, celebrativa della quindicesima edizione del premio “Sguardo sulla Città”, indetto dal Circolo, per il recupero della memoria storica e del senso della comunità.

Un’iniziativa, destinata agli istituti scolastici cittadini, la quale si colloca nel solco del consolidato quadro di attenzione, rivolto dalla nostra associazione, alle tematiche impattanti sulla società ed i giovani, traendo spunti riflessivi ed esemplari da una figura di riferimento: in questo caso, l’indimenticabile Preside Libero Livio Lauriola, che ha formato ed arricchito intere generazioni di ragazzi del liceo classico, con la sua immensa cultura ed apprezzata umanità, mirate all’instaurazione di forme dialoganti costanti e costruttive.



La partecipazione è libera.

Il presidente del Circolo Unione

Ugo Galli