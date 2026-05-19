Elettra Lamborghini sul Gargano il prossimo 20 giugno per il suo “Tour Bilaterale”

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Il Gargano si prepara a vibrare e ad accendere l’estate. Con un annuncio che ha subito entusiasmato la comunità, il sindaco di San Nicandro Garganico ha ufficializzato un ospite d’eccezione per la Festa Patronale: il prossimo 20 giugno, la città accoglierà Elettra Lamborghini. Un evento che accende i riflettori sull’intera “Montagna del Sole”, unendo grande spettacolo e profondo attaccamento al territorio.

Nelle parole del Primo Cittadino emerge forte l’identità non solo di San Nicandro, ma di tutto il popolo garganico. La Festa Patronale, infatti, «non è una festa qualunque». È il momento sacro del ritorno alle radici, dei vicoli che si riempiono, delle famiglie che si riuniscono e dei tanti emigrati che sentono il richiamo irresistibile della propria terra d’origine.

L’arrivo di un’artista di spicco come Elettra Lamborghini — frutto del lavoro sinergico tra l’Amministrazione Comunale e il Comitato Feste Patronali — è stato pensato proprio per creare un ponte tra generazioni: una festa capace di parlare ai giovani, alle famiglie e agli anziani.

È la celebrazione delle calde sere di giugno del Gargano, fatte di luci, profumi e ricordi d’infanzia. Un’occasione imperdibile, come ricorda il sindaco, per ritrovarsi e sentirsi comunità: «Momenti che ci ricordano quanto sia bello appartenere a questa terra. Viviamola con orgoglio».