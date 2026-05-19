Harry Potter: un’attrice della serie HBO va via dal cast

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Clamoroso cambio nel cast della nuova serie HBO dedicata a Harry Potter. A pochi mesi dal debutto della prima stagione, la produzione ha infatti annunciato l’uscita di scena di Gracie Cochrane, la giovane attrice scelta per interpretare Ginny Weasley. Il personaggio verrà quindi riassegnato a una nuova interprete a partire dalla seconda stagione.

Secondo quanto comunicato da HBO, la decisione sarebbe legata a “circostanze impreviste”, senza ulteriori dettagli ufficiali. In una nota diffusa nelle ultime ore, la famiglia della giovane attrice ha spiegato che la scelta è stata presa di comune accordo con la produzione e che Gracie Cochrane conserverà comunque un ricordo positivo dell’esperienza vissuta sul set.

Harry Potter: fuori Gracie Cochrane, la reazione dei fan

La notizia ha subito acceso il dibattito tra i fan della saga, soprattutto perché Ginny Weasley è destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nella storia già dalla seconda stagione, che adatterà “Harry Potter e la Camera dei Segreti”. Nel primo capitolo televisivo, invece, il personaggio compare soltanto in alcune scene chiave.

La nuova serie HBO rappresenta uno dei progetti televisivi più ambiziosi degli ultimi anni. L’obiettivo dichiarato è quello di adattare fedelmente tutti e sette i libri di J.K. Rowling, dedicando una stagione a ciascun romanzo. Nel cast principale figurano Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, Arabella Stanton come Hermione Granger e Alastair Stout nei panni di Ron Weasley.

Tra gli altri nomi già confermati ci sono anche John Lithgow come Albus Silente, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton e Nick Frost nei panni di Hagrid. La prima stagione debutterà a Natale 2026 su HBO e Max.

FONTI:

Variety

People

Entertainment Weekly

teen VOGUE