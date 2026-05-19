Celebrity Chef 2026: chi sono i nuovi giudici e tutte le novità della nuova stagione

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il profumo dei fornelli torna a riempire gli studi di TV8. Dal 18 maggio 2026, alle 20.30, Alessandro Borghese ha riaperto le porte del suo ristorante milanese per la nuova stagione di Celebrity Chef, il cooking show che mette i vip alla prova tra pentole, padelle e giudizi senza sconti.

Quest’anno il programma prodotto da Banijay Italia si presenta con una squadra completamente rinnovata e un’atmosfera ancora più frizzante, pronta a conquistare il pubblico con ironia, talento e qualche sorpresa inattesa.

Chi sono i nuovi giudici di Celebrity Chef? Quali volti noti si sfideranno ai fornelli? E cosa cambia davvero in questa edizione? Scopriamolo insieme.

I nuovi giudici di Celebrity Chef 2026: tradizione, ironia e stelle Michelin

La grande novità di Celebrity Chef 2026 è la giuria. Per la prima volta saranno quattro i giudici chiamati a valutare i piatti dei concorrenti. Accanto al padrone di casa Alessandro Borghese, confermatissimo nel doppio ruolo di conduttore e giudice, ritroviamo Maddalena Fossati, direttrice de La Cucina Italiana e presidente del comitato “Cucina Italiana Patrimonio Unesco”. A loro si aggiungono due new entry destinate a cambiare il tono del programma: Roberto Di Pinto, chef stellato del ristorante Sine by Pinto di Milano, e Nonna Silvi, la nonna più amata dei social, diventata un fenomeno virale grazie alla sua cucina verace e alle ricette della tradizione toscana.

Alessandro Borghese ha voluto fortemente inserire nel cast una figura popolare e autentica come Nonna Silvi, capace di portare in tv il sapore della cucina casalinga e il linguaggio diretto delle nonne di una volta. «Convincerla ad assaggiare piatti lontani dalla tradizione toscana è stata un’impresa», ha raccontato Borghese con il suo solito sorriso. «Ma la sua spontaneità ha conquistato tutti».

La presenza di Roberto Di Pinto, invece, aggiunge un tocco di alta cucina e competenza tecnica. Lo chef napoletano, premiato con una stella Michelin, porta nel programma la precisione e la passione della cucina contemporanea. A completare il quartetto, in alcune puntate, ci sarà anche Barbara Bouchet, madre di Borghese e icona del cinema internazionale, che sostituirà Nonna Silvi per sei episodi. «Averla accanto è stato emozionante», ha confessato Borghese. «Ha portato eleganza e umiltà in un contesto dove spesso regna la competizione».

Vip ai fornelli e nuove regole: cosa cambia nella nuova stagione

La nuova edizione di Celebrity Chef promette di essere più dinamica e divertente che mai. I concorrenti vip, come sempre, dovranno ideare e cucinare un menù completo da presentare alla giuria, ma quest’anno avranno due nuovi alleati: “Chiama casa”, che permette di ricevere consigli da chi conosce bene il piatto, e “SOS Borghese”, in cui lo chef scende personalmente in campo per dare una mano.

Tra i protagonisti di questa stagione ci saranno volti amatissimi della tv e dello sport: Jerry e Johnny Calà, Ciro Priello e Fabio Balsamo, Ciccio Graziani e Pierluigi Pardo, Stefano Corti e Ignazio Moser, Simona Izzo e Francesco Venditti, Valerio e Rebecca Staffelli, Guido Meda e Davide Camicioli. Un cast variegato che promette scintille e risate, tra piatti riusciti e disastri culinari da ricordare.

La novità più interessante riguarda il verdetto finale. Con quattro giudici in giuria, in caso di pareggio la decisione passerà direttamente ai clienti presenti in sala, rendendo il giudizio ancora più imprevedibile e democratico. Un modo per coinvolgere il pubblico e trasformare ogni puntata in una vera esperienza gastronomica condivisa.

I piatti più sorprendenti e i momenti imperdibili di Celebrity Chef 2026

Tra i piatti che hanno conquistato la giuria spiccano la pasta e patate “favolosa” di BigMama e le animelle con salsa di peperoni del rugbista Andrea Lo Cicero, elogiati da Borghese per equilibrio e gusto. Roberto Di Pinto ha invece premiato una frittura di pesce “da manuale” preparata da un concorrente napoletano, mentre Maddalena Fossati ha sottolineato come la presenza di Nonna Silvi abbia riportato il programma alle radici della cucina italiana, con spontaneità e buon senso.

Non sono mancati i momenti esilaranti, come l’ormai celebre “tormentone” di Nonna Silvi: ogni volta che le veniva chiesto di giudicare un piatto alla vista, rispondeva con un sorriso: «Io per giudicare devo assaggiare». E poi, naturalmente, qualche flop memorabile. Tutti i giudici hanno concordato sul peggiore: un’anguria “artistica” preparata da un noto mago, che voleva simulare la carne ma ha lasciato tutti senza parole… e senza appetito.