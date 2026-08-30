Racconto di una notte, anticipazioni del 6 settembre: la casa dei sogni e Mahir in pericolo

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La nuova puntata di Racconto di una notte, in onda domenica 6 settembre su Canale 5, promette emozioni forti e colpi di scena. La dizi turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun entra in una fase decisiva: tra scelte di vita, tensioni familiari, segreti che riemergono e un dramma improvviso che coinvolge Mahir, la storia si prepara a cambiare direzione. Cosa succede alla coppia protagonista? Quale verità sconvolge Sare? E chi mette in pericolo la vita di Mahir?

La casa dei sogni e un segreto che cambia tutto a il Racconto di una notte: cosa succede a Mahir, Canfeza, Sare e Salih

Mahir e Canfeza trovano finalmente la casa dei loro sogni. Lui decide di bloccarla subito, segnando un passo importante nella loro storia. La notizia, però, scuote profondamente Afet e Asaf, già provati dalla decisione dei due di lasciare la villa e dall’assenza di Gülizar. Nel frattempo, Sevde inizia a traslocare nella mansarda, pronta a iniziare una nuova vita con Ferman, mentre Sureyya, ferita dalle parole di Sare e Canfeza, rinuncia all’idea di vivere con i ragazzi.

Alla villa arriva Ezra, contraria al matrimonio tra suo figlio e Gülizar: chiede ad Asaf e Afet di riportare la ragazza a casa, riaccendendo tensioni già presenti. Intanto, Salih e Sare fanno visita a Mahir e Canfeza nella nuova dimora. Sare porta con sé un vecchio album di fotografie e, sfogliandolo, riaffiora un segreto del passato: il suo primo amore era proprio Salih. Lui, che aspettava da tempo il momento giusto, le chiede di sposarlo. Una proposta che potrebbe cambiare gli equilibri della famiglia.

Ramadan, tensioni e un dramma improvviso: Mahir in pericolo

Il primo giorno di Ramadan porta con sé tensioni e verità irrisolte. Mandato dai genitori a casa dei Kilimci, Ferman ritrova Efsane e sviene per lo shock. Poco dopo arriva Sevde, determinata a scoprire l’identità di Yadigar Kaldi. Canfeza, turbata da un sogno in cui la madre le parla dell’amore come prova dolorosa, cerca conforto in Mahir.

Tra loro cresce la complicità, ma anche il peso di ciò che resta non detto. Proprio quando tutto sembra andare nella direzione giusta, un evento drammatico sconvolge la giornata: Selim colpisce Mahir, che viene portato d’urgenza in ospedale. Sureyya, in preda al dolore, ha un delirio in cui vede Mehmet portare via suo figlio, supplicandolo di salvarlo. Canfeza, disperata, lascia a Mahir una ciocca dei suoi capelli per fargli sentire la sua presenza.

Il piano di Selim, il salvataggio di Kursat e un finale che ribalta tutto

Quando il peggio sembra passato, un finto infermiere — mandato da Selim — minaccia Canfeza: se non seguirà una falsa infermiera, Mahir verrà ucciso. La ragazza obbedisce, ma riesce a lanciare un messaggio in codice a Kursat, che interviene tempestivamente e salva entrambi. Selim è costretto a fuggire.

In preda alla febbre e in condizioni critiche, viene soccorso da un uomo che gli offre un rifugio e promette aiuto. In ospedale, Mahir riapre gli occhi, portando sollievo a tutti. Alla villa Yilmaz, però, arriva un’altra svolta: Ferman chiede il divorzio a Sevde, aprendo un nuovo capitolo di tensioni familiari.