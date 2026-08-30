Me contro Te, il matrimonio‑show del 5 settembre 2026: biglietti, testimoni e tutto ciò che sappiamo sull’evento dell’anno

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Il matrimonio dei Me contro Te non sarà un matrimonio: sarà uno spettacolo. Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno deciso di trasformare le loro nozze in un evento pop senza precedenti, unendo celebrazione, musica, effetti speciali e migliaia di fan pronti a riempire l’Unipol Dome di Milano il 5 settembre 2026.

Un palazzetto da 16mila posti, biglietti in vendita come per un concerto, un Meet & Greet da 250 euro, un’orchestra e una scaletta che promette sorprese degne di un live internazionale. Chi saranno i testimoni? Quanto costa partecipare al matrimonio‑show? E perché questa coppia è diventata un fenomeno generazionale capace di portare i fan… anche alle nozze?

Me contro Te: il matrimonio diventa uno show da 16mila spettatori

Luì e Sofì hanno scelto di celebrare il loro matrimonio davanti alle “Trote”, la community che li segue da oltre dieci anni. L’evento, chiamato The Wedding Show, si terrà all’Unipol Dome di Milano, il palazzetto più grande d’Italia. La cerimonia civile sarà celebrata prima, in sede ufficiale, come previsto dalla legge. L’evento del 5 settembre sarà invece la celebrazione pubblica, pensata come un vero concerto: orchestra, effetti speciali, scenografie, ospiti e una produzione degna dei loro film. I biglietti partono da 48 euro (più commissioni).

Per chi vuole incontrare gli sposi nel backstage, è disponibile il Meet & Greet da 250 euro, da acquistare separatamente rispetto al biglietto d’ingresso. Una scelta che mescola amore, spettacolo e business, ma che rispecchia perfettamente la natura del duo: trasformare ogni momento della loro vita in un’esperienza condivisa con i fan.

I testimoni del matrimonio dei Me contro Te: ecco chi salirà sul palco con Luì e Sofì

Come un vero matrimonio, anche The Wedding Show avrà i suoi testimoni. E i Me contro Te hanno scelto persone che rappresentano la loro storia, sia personale che professionale. Tra i nomi già confermati ci sono: Serì, la sorella minore di Sofì, da sempre presenza affettuosa nei loro contenuti; Michele Savoia, l’attore che interpreta Pongo nella saga cinematografica dei Me contro Te.

La coppia ha raccontato di aver registrato il momento in cui hanno comunicato ai testimoni la scelta: lacrime, emozione e sorpresa totale. Gli altri testimoni saranno amici storici, persone che li accompagnano dai tempi del liceo e che hanno vissuto da vicino la loro crescita personale e professionale. Una scelta che conferma quanto Luì e Sofì vogliano circondarsi di affetti sinceri, anche in un evento così spettacolare.

Dalla cameretta viola a un impero da 27 milioni: la storia dei Me contro Te

Il matrimonio‑show è solo l’ultimo capitolo di una storia iniziata nel 2012, quando Luigi e Sofia si conobbero a Partinico durante una merenda improvvisata. Da un primo bacio arrivato il 26 dicembre 2012, passando per video girati nella cameretta di Sofì con la parete viola, fino alle prime sfide su YouTube, la coppia ha costruito un fenomeno unico. Oggi i numeri sono impressionanti: – 1,6 milioni di follower su Instagram – 3,5 milioni su TikTok – 7,3 milioni su YouTube La loro società Me contro Te srl vale 27 milioni di euro, con investimenti in immobili, liquidità e titoli di Stato.

Il cinema ha amplificato il successo: “La vendetta del Signor S” ha incassato 9,5 milioni, “Missione Giungla” ha battuto “Avatar” al botteghino italiano. Il merchandising è un impero: copripiumini, monopattini, giochi, accessori. Ogni prodotto diventa un bestseller. Il matrimonio del 5 settembre 2026 non è solo una festa: è la celebrazione di un percorso che ha trasformato due ragazzi siciliani in un brand generazionale.