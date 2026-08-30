Stasera Tutto È Possibile, Stefano De Martino riparte: quando torna il programma e quali novità ci aspettano nel 2027

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La stanza inclinata dovrà aspettare. Così come il tavolo di Rubagalline, le sfide di Segui il Labiale e tutte le gag che hanno trasformato Stasera Tutto È Possibile nel programma più amato di Rai2. La scorsa stagione ha superato persino gli ascolti della rete ammiraglia, confermando Stefano De Martino come uno dei volti più forti della televisione italiana.

E proprio per questo, il pubblico si chiede: quando torna STEP? La risposta c’è, ma richiede pazienza. De Martino ha già dato la sua disponibilità, il cast è pronto a tornare, Paolantoni in primis. Ma il calendario della Rai è chiaro: prima c’è Sanremo 2027, poi si potrà parlare del ritorno del programma. Cosa significa per la nuova stagione? Quali novità sono in discussione? E perché si parla addirittura di un possibile approdo su Rai1?

Stasera Tutto È Possibile: quando torna il programma con Stefano De Martino

La nuova stagione di Stasera Tutto È Possibile non arriverà prima della primavera. Stefano De Martino è infatti impegnato con la preparazione del Festival di Sanremo 2027, un impegno che occuperà tutta la prima parte dell’anno. Per questo motivo, STEP resterà in stand‑by fino a febbraio 2027.

Le valutazioni sulla collocazione in palinsesto inizieranno da marzo 2027, quando la Rai potrà definire una data precisa per il ritorno del programma. L’obiettivo è chiaro: non bruciare la nuova stagione con una partenza affrettata. STEP è diventato un appuntamento fisso, e la rete vuole garantirgli una collocazione forte e una produzione all’altezza degli anni precedenti.

Le novità della nuova stagione: cast confermato e ipotesi Rai1

Il cast storico è pronto a tornare: De Martino ha già dato la sua disponibilità, così come gli altri protagonisti che hanno reso STEP un cult della comicità televisiva. Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Maria Chiara Cicolani e gli ospiti comici che ruotano attorno al programma sarebbero già stati contattati informalmente.

Tra le novità in discussione c’è anche un’ipotesi che circola da mesi: un possibile approdo del programma su Rai1. Non c’è nulla di confermato, ma la rete ammiraglia avrebbe valutato l’idea di portare STEP in prima serata per sfruttare il suo potenziale d’ascolto. Il condizionale resta d’obbligo, ma la possibilità non è esclusa: “Tutto è possibile”, citando il titolo stesso.

Perché bisogna aspettare: Sanremo, tempi di produzione e reputazione del programma

L’attesa non è un ostacolo, ma una scelta strategica. STEP è un programma che vive di ritmo, improvvisazione, scenografie complesse e una macchina produttiva che richiede tempo. La Rai vuole evitare una stagione “messa in piedi di corsa”, che rischierebbe di compromettere la reputazione del format.

Dopo Sanremo, De Martino avrà finalmente la possibilità di dedicarsi alla nuova edizione con calma, garantendo la qualità che ha reso il programma un successo. E l’attesa, come sempre, aumenta il desiderio: i telespettatori dovranno aspettare qualche mese, ma il ritorno di Stasera Tutto È Possibile nel 2027 inoltrato promette gag, risate e colpi di scena all’altezza delle stagioni precedenti.