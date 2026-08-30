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Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare

Redazione30 Agosto 2026
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Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare

“Ce la metterò tutta per tornare presto”. Lo scrive in un post su Instagram, Alessandro Di Battista, ex deputato M5s, ricoverato in seguito a un malore a Cuba dallo scorso venerdì, rispondendo a un messaggio pubblicato sulla sua vicenda da un membro dello staff della comunicazione del Movimento 5 stelle.  Per di Di Battista si tratta del primo messaggio social dopo il malore.

Redazione30 Agosto 2026