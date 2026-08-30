La Volta Buona, Caterina Balivo torna il 7 settembre su Rai 1: tutte le novità della nuova stagione

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Dopo la pausa estiva, La Volta Buona è pronta a riaccendere il pomeriggio di Rai 1. Caterina Balivo torna in onda lunedì 7 settembre, inaugurando una nuova stagione di uno dei programmi più solidi del daytime della rete ammiraglia. Il talk, che nella scorsa annata ha superato anche il 17% di share nella seconda parte, riparte con la stessa formula che ha conquistato il pubblico. Attualità, spettacolo, storie personali e un salotto televisivo capace di alternare leggerezza e racconto.

Cosa vedremo nella nuova edizione? Quali programmi accompagneranno il ritorno del daytime autunnale? E cosa rappresenta questa stagione per Caterina Balivo?

La Volta Buona torna il 7 settembre: cosa vedremo nel pomeriggio di Rai 1

La nuova stagione di La Volta Buona partirà ufficialmente lunedì 7 settembre, riportando Caterina Balivo al centro del pomeriggio di Rai 1. La formula resterà fedele all’identità costruita nelle precedenti edizioni: attualità, televisione, spettacolo, interviste e storie personali che raccontano il Paese attraverso i suoi protagonisti. Il salotto della Balivo continuerà a essere un punto di riferimento per chi cerca un pomeriggio fatto di racconto, emozioni e ospiti capaci di portare esperienze diverse, dal mondo dello spettacolo alla vita quotidiana.

La conduttrice, reduce da una stagione molto positiva, si prepara così a una nuova annata televisiva. Si punta a confermare i risultati ottenuti e a rafforzare ulteriormente il legame con il pubblico.

Il daytime autunnale di Rai 1 riparte: cosa succede il 7 settembre

Il ritorno di La Volta Buona coincide con la ripartenza dell’intero daytime autunnale di Rai 1. Proprio il 7 settembre, infatti, torneranno anche:

– Il Paradiso delle Signore, con la nuova stagione;

– Ore 14, affidato a Salvo Sottile, che prende le redini del programma.

La rete ammiraglia riaccende così la sua programmazione completa, riportando in onda i titoli più attesi del pomeriggio e costruendo un palinsesto che accompagna gli spettatori dalla fiction all’informazione, fino al talk della Balivo.

Una nuova stagione per Caterina Balivo: attese, conferme e obiettivi

Per Caterina Balivo si apre una stagione importante. La conduttrice, tornata in Rai con successo, ha riportato La Volta Buona al centro del pomeriggio televisivo, costruendo un programma capace di unire racconto, attualità e intrattenimento.

La nuova edizione punta a consolidare questo equilibrio, offrendo al pubblico storie, ospiti e momenti di leggerezza che hanno reso il format uno dei più riconoscibili del daytime. Dal 7 settembre, gli spettatori potranno ritrovare la Balivo nel suo salotto, pronta a inaugurare un’altra annata di racconti, emozioni e protagonisti del mondo dello spettacolo.