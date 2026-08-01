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Manfredonia Calcio, definito lo staff di mister Ciaramella

Per la stagione 2026/2027 accanto alla guida tecnica di Mister Andrea Ciaramella, il Manfredonia Calcio 1932 ha scelto di consolidare ulteriormente la propria struttura organizzativa, allestendo uno staff tecnico altamente qualificato e composto da professionisti specializzati nei rispettivi ambiti di competenza.

Una scelta che testimonia la volontà della società del patron Gianni Rotice di investire in un modello di lavoro moderno e multidisciplinare, nel quale ogni area della performance viene curata con competenze specifiche e metodologie all’avanguardia. Dalla preparazione tecnico-tattica all’analisi delle prestazioni, dalla preparazione atletica alla formazione specifica dei portieri, fino alla nutrizione sportiva, ogni figura dello staff contribuisce in maniera determinante al percorso di crescita della squadra.

L’obiettivo è garantire a mister Andrea Ciaramella e al gruppo squadra un supporto costante e qualificato durante tutta la stagione, attraverso un lavoro sinergico orientato all’ottimizzazione della prestazione, alla prevenzione degli infortuni, alla valorizzazione delle qualità individuali e al miglioramento continuo delle performance collettive. La composizione dello staff rappresenta la sintesi della visione societaria, fondata su professionalità, competenza, programmazione e innovazione, elementi imprescindibili per affrontare con ambizione e organizzazione il campionato 2026/2027.

Umberto Rania – Allenatore in seconda

Allenatore UEFA B e Match Analyst, affiancherà mister Andrea Ciaramella nel ruolo di allenatore in seconda, mettendo a disposizione competenze tecniche e capacità di analisi maturate nel corso delle ultime due stagioni all’Afragolese, dove ha già collaborato con il tecnico. Oltre a supportare la pianificazione e la conduzione delle sedute di allenamento, seguirà l’analisi tecnico-tattica delle prestazioni individuali e collettive, rappresentando un importante punto di riferimento nell’organizzazione quotidiana del lavoro dello staff.

Domenico Ferrazzano – Preparatore Atletico

Confermato per la seconda stagione consecutiva in biancoceleste, prosegue il percorso avviato la scorsa stagione con importanti risultati ottenuti nella gestione della condizione atletica della squadra, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni ed ai programmi di recupero degli atleti. Preparatore atletico di comprovata esperienza, Ferrazzano dal 2020 al 2024 ha fatto parte dello staff della Primavera del Foggia, collaborando anche con la prima squadra nel recupero funzionale degli infortunati. Nella stagione 2024/2025 ha ricoperto il ruolo di preparatore atletico nello staff di Ezio Capuano al Trapani in Lega Pro, consolidando ulteriormente il proprio bagaglio professionale nel calcio di alto livello.

Leonardo Polichetti – Allenatore dei Portieri

Alla terza esperienza con i colori biancocelesti, rappresenta una figura ormai consolidata all’interno del progetto tecnico del Manfredonia Calcio. Dopo aver contribuito alla vittoria del campionato di Eccellenza Pugliese nella stagione 2022/2023 e alla conseguente promozione in Serie D, è tornato la scorsa stagione nel club biancoceleste confermando qualità professionali e competenze specifiche nella crescita dei portieri, sopratutto in quelli piu’ giovani. Politchetti nel corso della carriera ha maturato esperienze significative anche con Fidelis Andria e Gravina, distinguendosi per metodologie di allenamento innovative e per l’attenzione allo sviluppo tecnico e mentale degli estremi difensori.

Gianmarco Zingarelli – Collaboratore Tecnico

Ex centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Calcio Foggia, ha intrapreso con determinazione il percorso da allenatore, sviluppando competenze tecniche e metodologiche nel vivaio rossonero. Per tre stagioni ha ricoperto il ruolo di vice allenatore nelle formazioni Under 15 e Under 17 del Foggia, maturando esperienza nella formazione e nello sviluppo dei giovani calciatori. Successivamente, Zingarelli ha proseguito il proprio percorso come vice allenatore del Lucera e allenatore della formazione Juniores del San Severo. All’interno dello staff biancoceleste fornirà supporto alla preparazione delle sedute di allenamento, all’organizzazione del lavoro tecnico e all’analisi delle prestazioni della squadra.

Simone Schinco – Biologo Nutrizionista

Biologo Nutrizionista, è specializzato nella nutrizione applicata allo sport e nel monitoraggio dello stress psico-metabolico degli atleti. Schinco all’interno dello staff sta già seguendo sin dall’inizio della preparazione pre-season la pianificazione nutrizionale della squadra attraverso programmi alimentari personalizzati, finalizzati a ottimizzare la composizione corporea, sostenere i carichi di lavoro, migliorare il recupero fisico e favorire il mantenimento della migliore condizione atletica durante l’intera stagione. Il suo contributo rappresenta un tassello fondamentale nell’approccio multidisciplinare adottato dal Manfredonia Calcio per la gestione integrata della performance sportiva.

AREA COMUNICAZIONE MANFREDONIA CALCIO 1932 | S.S. 2026-2027