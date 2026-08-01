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A Manfredonia la Rotonda si trasforma in una pista da ballo. Bis il 7 agosto

Venerdì 31 luglio la Rotonda si è trasformata in una grande pista da ballo in riva al mare.

Musica, energia e tanta partecipazione hanno accompagnato una serata che ha coinvolto persone di tutte le età: giovani, bambini, adulti, tutti insieme per vivere un momento d’estate leggero, spensierato e pieno di ritmo.

Il lungomare reso pedonale ha permesso a tante famiglie e persone con disabilità di muoversi in sicurezza e di godersi uno spazio più accessibile, accogliente e vivibile per tutti.

Una Rotonda sul Mare – Live & Dance è un’iniziativa dell’Assessorato al Welfare e Cultura, inserita all’interno del Manfredonia Festival 2026, nata per creare occasioni di socialità anche nei luoghi periferici e per far vivere Manfredonia con entusiasmo.

Con Antimo DJ, Vincenzo Pio Alfieri e le scuole di ballo Playa del Niño, Sabor Diferente Academy, Caribe Dance Academy, Lady Lory e Folk Sipontino, la Rotonda si è accesa di musica, danza e divertimento, regalando alla città un bellissimo momento di socialità e condivisione.

Grazie anche a Pasquale De Nittis DJ, che ha animato il tratto di lungomare antistante Il Gatto e la Volpe, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più viva e coinvolgente.

È bello quando una comunità diventa protagonista delle iniziative, partecipa, propone, si lascia coinvolgere e vive insieme i luoghi della città.

Appuntamento al 7 agosto per una nuova serata di Una Rotonda sul Mare – Live & Dance, in concomitanza con la Notte Bianca e con l’invito a vestirsi di bianco.