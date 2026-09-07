Nuovo dirigente Digos alla Questura di Foggia

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Il Questore della provincia di Foggia, nella mattinata odierna, ha dato il benvenuto al Commissario Capo Davide Oliva, che assume l’incarico di Dirigente Digos.



Il Funzionario, 29 anni, originario di Torre Annunziata (NA), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, svolgendo successivamente la pratica forense. Nel 2023 è entrato a far parte della Polizia di Stato frequentando il 113° Corso di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, ove ha conseguito, presso l’Università LUISS Guido Carli, il Master di II livello in “Organizzazione, Management Pubblico e Leadership nella Pubblica Sicurezza”.



Al termine del percorso formativo, il Commissario Capo Oliva ha assunto l’incarico di Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Porto Tolle (RO), maturando una significativa esperienza nel ruolo dirigenziale.



Il Questore ed i colleghi hanno rivolto al nuovo Dirigente un caloroso benvenuto formulandogli i migliori auguri di buon lavoro.