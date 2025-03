[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, mi ricordo quelle magnifiche giornate di primavera al Centro Cesarano: la Dottoressa Chiara Troiso

La sua, UNA vita fatta di sacrifici e di sorrisi quella vissuta appieno dalla dottoressa Chiara Troiso, dove l’amore che metteva nel suo lavoro era unico, ma più che parlare della professione che esercitava di medico, oserei dire che per lei era una vera e propria missione di ricerca e di aiuto continuo nei confronti dei bambini con disabilità. Faceva brillare i suoi occhi attraverso il cuore, usava le sue mani dirette dalla sua anima, insomma per dirla in breve dava la sua attenzione per i piccoli, di mente e di corpo, proprio fisico nel vero senso della parola.

Quando penso alle malvagità che accadono verso queste persone sfortunate, personalmente protesto contro i genitori di questi mascalzoni che compiono atti brutali. Cari miei signori,il male è alla radice come gli alberi stanno alla terra. Ebbene ecco che qui già siamo in peccato di presunzione, voi che sapete tutto e potete tutto,difendete i vostri figli per bene agli occhi della società, perché per bene non sono, è uno scorcio di mondo quello che viviamo, diventato troppo cattivo e l’inciviltà, di cui io non mi stancherò mai di dire, supera ogni razionalità di logica, fate bene a stare zitti presuntuosi del nulla. Facile buttare uno sputo per terra e nascondere un sasso in tasca ,vivete da veri “scarafaggi”,perché è di questo che tratta il vostro modo di fare vita comune.Perché se solo immaginaste quanta fatica fanno i genitori di questi esseri portatori di disabilità per riuscire a percepire l’atto della vita ,un dono per queste persone che vivono una difficoltà, fatta di sforzi enormi ogni giorno,e per tanti di noi sensibili al mondo è come vivere da angeli in mezzo ai demoni.

Resta la speranza per tutti gli occhi di questa gente ,quella speranza che aveva portato nei lontani anni ’70 la dottoressa Chiara Troiso ,nobile mentalità aperte alle profonde grazie della vita,persona dal grande insegnamento e di una dolcezza tale per la sua spiccata umanità nei confronti dei più deboli. Lei,la dottoressa Troiso,era dotata di un alto senso del significato profondo dell’essenza dell’esistere e del terreno, un equilibrio puro dell’ampio sguardo dell’insieme ..l’artefice di un sogno, il suo del “Dopo di noi”, le sue parole esemplari stampate rimarranno nel cuore di ognuno di noi in eterno ,le sue belle parole le potete trovare scritte su una lastra di marmo al Centro di Riabilitazione Motorio Cesarano.

A cura di Claudio Castriotta