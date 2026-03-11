[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, “Lido Acqua di Cristo, il luogo dello splendore e della meraviglia”

Manfredonia – È il luogo dello splendore, della meraviglia – che mi ha tenuto il cuore sulle onde…abbiate cura della storica “Acqua di Cristo Lido” – dove il tempo non è mai passato si è fermato …Vorrei sapere chi ha massacrato quegli ultimi scogli rimasti – come la memoria conserva gli anni, posto libero di tutti … smettetela per favore – Vorrei sapere chi ha massacrato quegli ultimi scogli rimasti – come la memoria conserva gli anni, posto libero di tutti …Ora è diventata la spiaggia del tempo perbene alla grande, poiPeccato che nel nostro paese spesso abbandoniamo, lentamente la mente e le vene della radice negli abissi… vi raccomando abbiate il coraggio.

Siamo ancora in tempo per salvare la nostra origine pura.ricordiamoci che è tutto gratis.

Foto e testo di Claudio Castriotta

