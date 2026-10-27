Manfredonia. Libri di testo anno scolastico 2026-2027. Presentazione giustificativi di spesa
Manfredonia. Libri di testo anno scolastico 2026-2027. Presentazione giustificativi di spesa
Gli utenti che hanno inoltrato la domanda alla Regione Puglia e, che risultano ammessi al contributo, possono consegnare gli scontrini originali, con attestazione o fatture, relativi all’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2026/2027, presso l’Ufficio Servizi Educativi – “Scuola e Diritto allo Studio”- Via Maddalena, 29 nei seguenti giorni:
Lunedì: 09:30 – 12:30
Martedì: 09:30 – 12:30 16:30 – 18:30
Mercoledì: 09:30 – 12:30
Giovedì: 09:30 – 12:30
Venerdì: 09:30 – 12:30
a far data da: Martedì 27 Ottobre 2026
e fino a: Giovedì 12 Novembre 2026
In assenza di giustificativi di spesa, il contributo non potrà essere erogato.
Comune di MANFREDONIA (FG)
Ufficio Servizi Educativi
Telefono: 3429428750