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Manfredonia. Libri di testo anno scolastico 2026-2027. Presentazione giustificativi di spesa

Redazione27 Ottobre 2026
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Manfredonia. Libri di testo anno scolastico 2026-2027. Presentazione giustificativi di spesa

Gli utenti che hanno inoltrato la domanda alla Regione Puglia e, che risultano ammessi al contributo, possono consegnare gli scontrini originali, con attestazione o fatture, relativi all’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2026/2027, presso l’Ufficio Servizi Educativi – “Scuola e Diritto allo Studio”- Via Maddalena, 29  nei seguenti giorni:

Lunedì:      09:30 – 12:30

Martedì:     09:30 – 12:30    16:30 – 18:30

Mercoledì: 09:30 – 12:30

Giovedì:     09:30 – 12:30

Venerdì:     09:30 – 12:30 

a far data da:   Martedì 27 Ottobre 2026

e fino a:           Giovedì 12 Novembre 2026

In assenza di giustificativi di spesa, il contributo non potrà essere erogato.

Comune di MANFREDONIA (FG) 
Ufficio Servizi Educativi
Telefono: 3429428750

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Redazione27 Ottobre 2026