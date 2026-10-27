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Manfredonia, la stagione concertistica della New Generation Wind Orchestra
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Manfredonia, la stagione concertistica della New Generation Wind Orchestra
Cinque appuntamenti, da novembre a maggio, tra grandi compositori, emozioni senza tempo e spettacoli da vivere insieme.
Cineteatro San Michele, Manfredonia
Abbonamento alla stagione concertistica: 35 €
Ingresso ore 20:00 | Sipario ore 20:30
Per maggiori informazioni, contattare:
334 746 1677 – 340 501 5593
Vi aspettiamo per condividere la bellezza della musica dal vivo!