Eventi ManfredoniaMusica

Manfredonia, la stagione concertistica della New Generation Wind Orchestra

Redazione27 Ottobre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, la stagione concertistica della New Generation Wind Orchestra

Cinque appuntamenti, da novembre a maggio, tra grandi compositori, emozioni senza tempo e spettacoli da vivere insieme.

📍 Cineteatro San Michele, Manfredonia

🎟️ Abbonamento alla stagione concertistica: 35 €

🕗 Ingresso ore 20:00 | Sipario ore 20:30

📞 Per maggiori informazioni, contattare:

334 746 1677 – 340 501 5593

Vi aspettiamo per condividere la bellezza della musica dal vivo!

Redazione27 Ottobre 2026