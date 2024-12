[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, la maestra Laura Rinaldi ed i suoi alunni a cena dopo 53 anni

Nel mondo della scuola, non sempre le relazioni tra insegnante e studenti, si limitano al tempo trascorso in classe ma possono andare ben oltre. La storia della maestra Laura e dei suoi alunni delle elementari della scuola De Santis di Manfredonia, difatti, è la testimonianza vivente di come un legame possa durare nel tempo e superare le generazioni. Giusto qualche giorno fa, la maestra Laura Rinaldi, ottantotto candeline festeggiate, ovattatta dall’affetto travolgente dei suoi ex alunni, hanno festeggiato insieme il 58º anniversario, parentesi 1966-71, con un grande momento di convivialità e condivisione di ricordi scolastici e d’infanzia, al ristorante, con la speranza che a breve vi saranno altre occasioni.

Grazie Maestra Laura per le emozioni che abbiamo provato.

I tuoi “Vecchi Alunni”