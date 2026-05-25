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Manfredonia, invasione di coleotteri neri e marroni: cosa sono

MANFREDONIA – Da un paio di giorni nella città del Golfo c’è stata una invasione di insetti, probabilmente a causa del primo caldo stagionale.

Il coleottero nero e marrone che si trova nei nostri giardini e sui nostri balconi é un insetto innocuo appartenente alla famiglia dei Tenebrionidae.

La specie Megischia curvipes è riconoscibile dai maschi che presentano le tibie anteriori e mediane incurvate.

Sono insetti tipici del periodo e che si nutrono di polline.

Gli sfalci d’erba possono giustificare la presenza di questi insetti in massa in alcuni punti.