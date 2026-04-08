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Manfredonia, il 22 aprile torna il Job Day: seconda edizione promossa dal Comune in collaborazione con ARPAL Puglia

Il Comune di Manfredonia, in collaborazione con ARPAL Puglia, promuove la seconda edizione del Job Day, in programma il 22 aprile presso il Palazzo dei Celestini. L’iniziativa è stata approvata dall’amministrazione comunale nell’ambito delle attività rivolte a favorire il mercato del lavoro e a rafforzare il collegamento tra domanda e offerta sul territorio.

L’evento nasce con l’obiettivo di coinvolgere operatori economici locali, giovani, disoccupati e inoccupati, creando uno spazio di incontro utile a favorire opportunità concrete di inserimento lavorativo e momenti di orientamento. Il progetto si inserisce in continuità con l’esperienza già condivisa con ARPAL Puglia nel 2025, quando l’iniziativa fu dedicata in particolare al settore turistico e ricettivo.

Con questa nuova edizione, il Comune di Manfredonia conferma la volontà di investire in politiche attive capaci di mettere in relazione istituzioni, imprese e cittadini, nella convinzione che il lavoro rappresenti uno degli assi centrali per la crescita sociale ed economica della città.

Il Job Day vuole essere non solo un appuntamento operativo, ma anche un’occasione per consolidare una rete territoriale che aiuti a leggere i fabbisogni occupazionali, valorizzare le competenze e sostenere percorsi di inserimento e riqualificazione.

Nei prossimi giorni saranno comunicati il programma dettagliato dell’iniziativa e le modalità di partecipazione.