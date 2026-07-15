Manfredonia: I^ Torneo Internazionale di calcetto

A Manfredonia, dal 22 al 24 luglio si svolgerà la prima edizione del Torneo Internazionale di calcetto. L’iniziativa, che mira a creare un momento di conoscenza reciproca e inclusione, é promossa dall...

A Manfredonia, dal 22 al 24 luglio si svolgerà la prima edizione del Torneo Internazionale di calcetto. L’iniziativa, che mira a creare un momento di conoscenza reciproca e inclusione, é promossa dalla Parrocchia Santo Spirito.

Dal 22 al 24 luglio la Parrocchia Santo Spirito organizza la I edizione del Torneo Internazionale di Calcetto, un'iniziativa che mette al centro inclusione e condivisione. Le squadre saranno composte da ragazzi italiani e stranieri, questi ultimi ospiti della Casa della Carità. L’obiettivo é quello di creare un'occasione di incontro, conoscenza reciproca, integrazione fattiva e inclusione attraverso lo sport. L'iscrizione è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età, purché si formino squadre di partecipanti con adeguata maturità. Le iscrizioni saranno aperte fino al 17 luglio.