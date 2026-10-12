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Manfredonia, giovedì via al servizio mensa
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Manfredonia, giovedì via al servizio mensa
Si comunica che il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia statale avrà inizio giovedi 15 Ottobre 2026.
Si precisa che potranno fruire del servizio soltanto gli utenti che hanno inoltrato la richiesta del servizio e provveduto al versamento anticipato dell’importo della quota spettante, per un numero minimo di venti pasti.
Le ricevute di pagamento vanno presentate, prima dell’avvio del servizio*, presso l’ufficio “Pubblica Istruzione” di Via Maddalena, 29 oppure inviate al seguente indirizzo email: pagamentomensa@comune.manfredonia.fg.it
*massimo entro le ore 18:00 di martedi 13 ottobre 2026
LA DIRIGENTE
dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA