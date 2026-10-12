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Manfredonia, come sta Gigliotti? Preoccupazione per un’edema
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Manfredonia, come sta Gigliotti? Preoccupazione per un’edema
C’è preoccupazione a Manfredonia per le condizioni di capitan Gigliotti, che ha saltato, dopo il riscaldamento, la gara di Torre del Greco, persa 3-0 dai sipontini, in difficoltà soprattutto nelle retrovie.
Come ha spiegato mister Ciaramella, il difensore convive da giorni con un’edema alla pianta del piede che ne ha condizionato anche gli allenamenti in settimana.
Alla ripresa degli allenamenti si valuteranno le condizioni del capitano, sperando che si tratti solo di un infortunio di poco conto.