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Capocanario 2026: sabato 24 ottobre Vieste festeggia tutti i suoi lavoratori

Sabato 24 ottobre torna il Capocanario, la festa che la città dedica a chi lavora nel turismo e nell’accoglienza e, insieme a loro, a tutte le persone che ogni giorno, con impegno e passione, tengono viva Vieste: commercianti, operatori dei servizi, stagionali, professionisti, famiglie. Una festa che appartiene all’intera comunità.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Vieste attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive guidato da Gaetano Desimio. Il Capocanario rappresenta il momento in cui la città si dice grazie e si ritrova unita, con le porte aperte anche a chi arriva da fuori e desidera sentirsi parte di questa grande famiglia.

Appuntamento a Marina Piccola, cuore della serata, con un programma pensato per condividere sapori, musica e festa.