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Meteo: impulso fresco, poi una nuova ottobrata

Il vortice di bassa pressione che ha causato forti condizioni di maltempo sull’Italia si allontana rapidamente, spinto verso l’Europa orientale da una nuova rimonta anticiclonica che sta guadagnando terreno sul comparto iberico, la Francia e il Regno Unito. Le ultime infiltrazioni fresche e instabili gli daranno filo da torcere a inizio settimana con tempo un po’ incerto e ancora qualche rovescio o temporale sulla Penisola ma da martedì il tempo assumerà connotati più stabili con sole prevalente e temperature in aumento.

Lo scrive 3BMeteo.

Ma in Puglia le temperature resteranno nella norma per tutta la settimana.