Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani fa infuriare Tina e Gianni, cosa ha fatto

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 25 settembre si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che sarà trasmessa a breve sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni segnalano che Gemma Galgani è tornata ad essere protagonista del programma condotto da Maria De Filippi. La dama di Torino dopo aver mostrato un crescente entusiasmo per i nuovi cavalieri giunti a conoscerla ha preso una drastica decisione nei confronti di Fabio. La donna ha deciso di chiudere col cavaliere, creando un duro scontro tra gli opinionisti. Oggetto di discussione il motivo per cui Gemma Galgani ha deciso di chiudere la conoscenza col cavaliere venuto in studio per lei. La torinese ha deciso di troncare per mancanza di attrazione nei confronti dell’uomo. Nell’ultima esterna la donna ha mostrato un atteggiamento freddo e distaccato.

Uomini e donne anticipazioni: Tina Cipollari e Gianni Sperti contrari alla scelta di Gemma Galgani di chiudere con Fabio

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno attaccato Gemma Galgani. Secondo la loro opinione, la dama di Torino non era interessata a fare la conoscenza di Fabio sin dall’inizio. L’unica a difendere la dama di Torino è stata Alessandra Mussolini. Secondo quest’ultima, la Galgani non era abbastanza coinvolta per continuare la frequentazione. Successivamente si è parlato di Gloria, che è stata confermata anche quest’anno a Uomini e Donne. La dama ha chiuso con un pretendente. La donna si è mostrata infastidita poiché Giovanni è uscito con un’altra del parterre anche se le aveva detto che sarebbe uscito solo con lei. La dama ha messo in dubbio l’affidabilità del cavaliere.