Manfredonia, confronto pubblico sulla giustizia organizzato dal Rotary Club

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ll Rotary Club Manfredonia promuove un confronto pubblico su un tema da sempre centrale per la Capitanata: una giustizia più vicina ai cittadini, efficiente e accessibile.Appuntamento il 9 ottobre a Palazzo Celestini.

MANFREDONIA – Un secondo Tribunale per la provincia di Foggia: una questione da sempre cara al territorio, che torna al centro del dibattito per la sua rilevanza strategica sul piano giudiziario, istituzionale e sociale.

Il Rotary Club Manfredonia, da sempre attento alle grandi tematiche di attualità e alle esigenze della comunità, promuove l’incontro pubblico “Una nuova geografia giudiziaria in Capitanata – Un secondo Tribunale per la provincia di Foggia: dalla proposta al progetto”, in programma venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 18:30, presso Palazzo Celestini a Manfredonia.

L’iniziativa intende riportare l’attenzione su una questione fondamentale per il futuro della Capitanata: la necessità di una giustizia più vicina ai cittadini, capace di rispondere alle esigenze di un territorio vasto e articolato, attraverso un’organizzazione giudiziaria più efficiente e accessibile.

Un tema che coinvolge non soltanto gli operatori del diritto, ma l’intera comunità, incidendo sulla tutela dei diritti, sulla qualità dei servizi e sulle prospettive di sviluppo del territorio.

Relatori e protagonisti del confronto

Ad approfondire le prospettive e le implicazioni della proposta saranno due autorevoli esponenti del mondo giuridico:

– Avv. Stefano Pio Foglia, componente dell’Organismo Congressuale Forense;

– Dott. Giovanni Luca Perdonò, sostituto procuratore presso la Procura di Foggia.

A moderare l’incontro sarà l’Avv. Matteo Granatiero, del Foro di Foggia.

I saluti istituzionali

Ad aprire i lavori saranno:

– Dott. Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia;

– Ing. Raffaele Fatone, presidente del Rotary Club Manfredonia;

– Avv. Giovanni Bisceglia, presidente dell’Unione Avvocati Manfredonia;

– Avv. Gianluca Ursitti, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia;

– Avv. Luigi Afferrante, presidente degli Avvocati Garganici.

Il Rotary al servizio del territorio e delle sue prospettive future

Con questa iniziativa, il Rotary Club Manfredonia conferma la propria vocazione a essere luogo di confronto, partecipazione e stimolo culturale, portando all’attenzione pubblica questioni di grande rilevanza per la collettività.

L’obiettivo è favorire un dialogo qualificato tra istituzioni, professionisti e cittadini, contribuendo a trasformare una proposta di rilevanza strategica in un percorso concreto e condiviso.

Perché una nuova geografia giudiziaria non riguarda soltanto l’organizzazione dei Tribunali, ma il diritto dei cittadini a una giustizia più vicina e il futuro stesso della Capitanata.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e si svolge con il patrocinio del Comune di Manfredonia, dell’Unione Avvocati Manfredonia, dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, dell’Associazione Avvocati Garganici e del Circolo Unione Manfredonia.

Venerdì 9 ottobre 2026 | Ore 18:30

Palazzo Celestini – Manfredonia

Rotary Club Manfredonia

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