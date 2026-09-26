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A Monte Sant’Angelo la Festa provinciale della Polizia di Stato in onore di San Michele Arcangelo

Nella suggestiva cornice della Basilica Santuario di San Michele Arcangelo di Monte Sant’Angelo (FG), il prossimo 29 settembre, verrà celebrata la festa provinciale della Polizia di Stato in onore di San Michele Arcangelo, Patrono e protettore della Polizia di Stato.

La celebrazione si svolgerà nel giorno in cui la comunità di Monte Sant’Angelo rende omaggio al proprio Patrono e rappresenterà un importante momento di raccoglimento per le donne e gli uomini della Polizia di Stato della provincia di Foggia, oltre che un’occasione di incontro con la cittadinanza.

Dalle ore 9:00 in Piazza D’Angiò verranno allestiti stand espositivi e divulgativi dedicati alle diverse attività e specialità della Polizia di Stato, ove saranno presenti, tra gli altri, gli specialisti della Polizia Scientifica, della Polizia Postale, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria. Sarà inoltre presente uno spazio dedicato all’UNICEF.

Alle ore 10.30, nella Basilica Santuario di San Michele Arcangelo, sarà celebrata la solenne funzione religiosa, alla presenza del Questore di Foggia, delle autorità civili e militari, del Presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e dei presidenti delle sezioni territoriali dell’ANPS.

“Per la Polizia di Stato di Foggia rappresenta motivo di profondo orgoglio e sincera commozione poter celebrare il Santo Patrono nella suggestiva cornice della Basilica Celeste di Monte Sant’Angelo” – dichiara il Questore di Foggia. “Desidero esprimere la mia gratitudine all’Amministrazione Comunale di Monte Sant’Angelo, nella persona del Sindaco D’Arienzo, per la fattiva vicinanza e la preziosa collaborazione assicurata nell’organizzazione dell’evento, nonché a padre Ladislao per la disponibilità e l’attenzione sempre dimostrate nei confronti dell’Istituzione che ho l’onore di rappresentare”.

Il 29 settembre rappresenta non solo un momento di celebrazione e raccoglimento, ma anche un’occasione per rafforzare il rapporto di vicinanza e fiducia tra la Polizia di Stato e la cittadinanza, attraverso la conoscenza delle attività svolte quotidianamente dalle donne e dagli uomini che operano sul territorio.