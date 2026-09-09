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PD Manfredonia: “Soddisfazione per le nuove tariffe per l’utilizzo delle palestre scolastiche”

Come Circolo PD di Manfredonia esprimiamo soddisfazione per la Deliberazione di Giunta n.196 del 07/09/2026 che approva le nuove tariffe per l’utilizzo delle palestre scolastiche e la loro classificazione in Classe A e Classe B.

È il recepimento concreto, a livello comunale, della Legge Berruto, approvata definitivamente il 1 aprile 2026 grazie al lavoro del senatore e deputato PD Mauro Berruto.

Una legge che ci ricorda come lo sport non sia un privilegio, ma un diritto sociale, uno strumento di inclusione e di salute per la comunità.

Tre risultati importanti per le nostre associazioni:

1. Stop alle palestre chiuse: le strutture resteranno aperte anche la sera (18.00 – 22.00) e valorizzate tutto l’anno.

2. Equità: basta con una tariffa unica ingiusta. Oggi si distingue tra palestre grandi e attrezzate (Classe A: Ungaretti, Croce, Perotto, Don Milani) e palestre più piccole (Classe B: Madre Teresa, San Giovanni Bosco, Giordani, De Sanctis), con tariffe più basse.

3. Sostegno allo sport di base: gare locali gratuite, attività per disabili e anziani gratuite, e per gli allenamenti solo 10€ l’ora nelle Classe B e 15€ nelle Classe A, con ulteriore abbattimento del 50% per chi si impegna per almeno 4 mesi.

È una scelta che mette al centro le ASD e SSD del territorio, le famiglie e i ragazzi.

Un risultato concreto reso possibile dal lavoro della commissione consigliare “Welfare” presieduta dalla consigliera Paola Leone e composta dalle consigliere Antonietta D’Anzeris, Libera Liliana Rinaldi e Maria D’Ambrosio, in sinergia con l’assessorato alla pubblica istruzione guidato da Cecilia Simone, la dirigente del settore II Tina Ciuffreda e i dirigenti scolastici dei plessi interessati.